Merkel diz que 70% da população alemã poderá ser contaminada pelo coronavírus

A chanceler alemã, Angela Merkel, alertou para a propagação potencial do Covid-19 em seu país. Em declarações feitas para a imprensa em Berlim, ela disse que até 70% da população da Alemanha poderia ser contaminada pelo coronavírus.

“Quando a população não dispõe de nenhuma imunidade e não existe nenhuma terapia, de 60% a 70% da população será infectada”, declarou Merkel durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (11). Segundo ela, a única solução é tentar impedir a propagação do vírus, “sem saturar o sistema de saúde” do país.

Esses números já haviam sido anunciados pela chefe do governo em uma entrevista publicada na véspera pelo jornal alemão Bild. O diário também apontou que o ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, havia ratificado a análise da chanceler, mesmo se frisou que 80% das pessoas infectadas enfrentam a epidemia praticamente sem registrar sintomas.

Spahn disse ainda que o fechamento das fronteiras não impede a propagação do vírus. A declaração foi uma resposta à vizinha Áustria, que já proibiu a entrada em seu território de pessoas vindas da Itália.

“O vírus está na Alemanha. Ele está na Europa. Temos que nos acostumar”, insistiu. “Ele vai continuar se espalhando mesmo se fecharmos as fronteiras”, martelou.

Sistema de Länder é criticado

Com seu sistema federal formado por Länder, a Alemanha dá autonomia às 16 regiões do país. Isso faz com que os Länder não sejam obrigadas a seguir as recomendações do ministério de Saúde. Mas a epidemia de Covid-19 suscitou várias críticas ao sistema.

Angela Merkel deve se reunir com os dirigentes dos Länder na quinta-feira (12) para coordenar medidas conjuntas contra o coronavírus. A chanceler lembrou que o sistema federalista não significa uma ausência de responsabilidade das regiões, dando a entender que, diante da epidemia, todos deveriam agir da mesma maneira.

A Alemanha registrou 1.296 casos de contaminação desde o início do surto. Três pessoas morreram, segundo informações do Instituto Robert Koch.

