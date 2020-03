UE vai financiar vacina contra coronavírus: saiba como cada país inova no combate à doença

Demonstração de um teste do coronavírus no hospital universitário de Essen, no oeste da Alemanha.

Um carro se aproxima de um drive-thru, entra na fila e, quando chega a sua vez, o motorista abre o vidro e a boca. Não para comer um hambúrguer, mas para que recolham uma amostra de muco da garganta para o teste do novo coronavírus. Esta não é uma cena de ficção, é vida real em ação em países da União Europeia.

Correspondente da RFI em Bruxelas

É assim que o Hospital de Gross-Gerau, pequena cidade alemã, próxima a Frankfurt, lida com pessoas que suspeitam ter contraído o vírus, minimizando o risco de exposição da equipe médica e pacientes. O resultado deste teste realizado no carro do paciente chega através de um telefonema em menos de 24 horas.

Enquanto na China os casos de Covid-19 diminuem, a disseminação da doença cresce na Europa. Na terça-feira (10), os líderes europeus concordaram em financiar pesquisadores para desenvolver vacina contra o novo coronavírus e adotar ações coordenadas para a aquisição de medicamentos, aparelhos médicos e equipamento de proteção hospitalar. Além disso, os estoques serão inventariados e a capacidade de produção de remédios avaliados afim de ajudar a preparar os sistemas de saúde do bloco.

Após a videoconferência entre os chefes de Estado e governo da UE, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou um fundo de investimento de € 25 bilhões para apoiar os sistemas de saúde, empregos e pequenas empresas do bloco. “Iremos usar todos os fundos disponíveis para que a economia na União Europeia resista, seja resiliente e enfrente a tempestade”, ressaltou.

60 milhões de italianos em quarentena

A Itália continua na triste liderança com o maior número de mortes e infectados pelo Covid-19 no bloco europeu. O país inteiro está em quarentena para tentar conter o novo coronavírus que tem sido veloz e feroz em solo italiano. Em menos de 20 dias, mais de 10 mil casos diagnosticados e 631 mortes.

Em uma tentativa para conter estes números dramáticos, o governo italiano impôs restrições rígidas. Toda a Itália, 60 milhões de pessoas, deve ficar em casa. Escolas e universidades estão fechadas, os eventos públicos – museus, cinemas, teatros, shows, jogos esportivos – foram cancelados.

Apesar do caos, há quem acredite que a crise trouxe o melhor das pessoas. “Tem gente fazendo serviço de entrega para os idosos evitando assim que eles saiam de casa, há também crowdfunding – financiamento coletivo – para hospitais em dificuldades”, contou uma estudante italiana.

Governos europeus tentam acalmar população

No resto da Europa, a palavra de ordem é não entrar em pânico mas seguir as instruções básicas de lavar as mãos regularmente e evitar aglomerações. Mesmo assim, não há mais máscaras disponíveis nas farmácias; muitas delas tem listas de espera e nem sabem quando irão receber o produto.

Em Bruxelas, sede da União Europeia, 300 eventos foram cancelados no Parlamento Europeu. A entrada de centenas de visitantes diários nos prédios das instituições europeias foi proibida e permitida apenas para funcionários, que provavelmente devem aderir ao home-office, caso a crise aumente no país. O próprio presidente do legislativo do bloco, David Sassoli se auto impôs um isolamento em casa durante duas semanas após voltar da Itália.

A Espanha registrou mais de 1.600 casos do Covid-19 e 35 mortes. As autoridades das regiões mais afetadas – Madri, País Basco e La Rioja – anunciaram o fechamento de escolas, universidades e creches até o final do mês. Os vôos entre a Espanha e Itália foram suspensos e os jogos de futebol do Campeonato La Liga serão realizados em estádios vazios durante as próximas duas semanas.

Já a França – com 1.784 casos e 33 mortes – proibiu as reuniões com mais de mil pessoas em todo o território nacional. A Maratona de Paris e a partida de rugby Six Nations contra a Irlanda foram adiadas para outubro. Até o momento, há quatro regiões de risco no país: Morbihan, na Bretanha, Haute-Savoie, no leste francês, perto da fronteira suíça, e os departamentos de Oise e Haute-Rhin, no nordeste da França.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu que a população restrinja visitas a idosos para protegê-los. O governo também divulgou um valor-limite para o preço do álcool em gel. "Estamos apenas no início desta epidemia", afirmou o chefe de Estado, em visita à sede do Samu de Paris na terça-feira (10).

Seguindo os passos dos países vizinhos, a Alemanha que tem mais de 1.200 casos confirmados do novo coronavírus e duas mortes, desincentivou a concentração de mais de mil pessoas colocando a segurança em primeiro lugar. Berlim anulou os espetáculos em todas as óperas, teatros e salas de concerto.

Pela primeira vez na história da Bundesliga, a principal competição de futebol do país, os jogos acontecerão sem a presença de torcedores. O ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, afirmou que “restringir a vida pública não é uma decisão fácil. O público faz parte da democracia e deve permanecer desta maneira. Portanto, é preciso ser atento e prudente”.

