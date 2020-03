Estado de emergência para combater coronavírus não "suspende democracia", diz premiê de Portugal

O Parlamento português aprovou nesta quarta-fera (18) o pedido do Presidente da República para decretar o estado de emergência no país. Em Portugal, há 642 casos de infecção pelo Covid - 19 e duas mortes até o momento.

Publicidade Leia mais

Correspondente da RFI em Lisboa,

O decreto do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que reúne medidas que visam conter a propagação do coronavírus em Portugal, entra em vigor à meia-noite desta quarta-feira (18/03) e terá duração de 15 dias, podendo ser renovado pela Assembleia da República. O decreto presidencial dá ao governo poderes para implantar cada medida no tempo em que achar necessário.

O estado de emergência prevê que ficam parcialmente suspensos alguns direitos civis. As autoridades públicas podem impor, por exemplo, o confinamento compulsivo em casa ou numa unidade de saúde para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate ao coronavírus.

Também podem ser implementadas barreiras sanitárias em algumas regiões com alto índice de infectados pelo Covid - 19, o que significa impedir a entrada e a saída de pessoas.

O decreto também proíbe a permanência e o deslocamento de cidadãos nas vias públicas, exceto em casos estritamente necessário: trabalho, idas a farmácia e ao supermercado, assistência a terceiros, além de outras situações a serem especificadas pelo governo.

Iniciativa privada

Com base no decreto presidencial, o governo também vai poder requerer a prestação de serviços e a utilização de bens móveis e imóveis da iniciativa privada, seja do setor da saúde, como do comércio, de empresas e indústrias. Também pode determinar a abertura ou o fechamento de empresas e outras unidades produtivas.

Suspenso direito à greve

Fica suspenso o direito à greve para não comprometer o funcionamento de infraestruturas, como as unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como os setores econômicos vitais para a produção, o abastecimento e o fornecimento de bens e serviços essenciais à população.

Circulação internacional

As autoridades públicas podem estabelecer controle de fronteiras de pessoas e bens, incluindo o controle sanitário em portos e aeroportos, sempre em articulação com as autoridades do bloco europeu e respeitando os tratados da União Europeia.

Eventos religiosos

O decreto do presidente português prevê a limitação ou proibição de eventos religiosos que impliquem em aglomeração de pessoas, como celebrações e cultos. Também fica proibido todo e qualquer ato de resistência dos cidadãos às ordens impostas pelas autoridades públicas na execução do estado de emergência.

“A democracia não será suspensa”

“Com declaração do estado de emergência, a democracia não será suspensa”, afirmou o primeiro-ministro, António Costa, ao comentar o decreto presidencial. Disse ainda que a sociedade portuguesa continuará “a ser uma sociedade aberta, de cidadãos livres. Ou seja, cidadãos que são responsáveis por si e pelos outros”.

No comunicado à nação, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa falou que a situação gerada pelo coronavírus “está a ser e vai ser um desafio enorme para a nossa maneira de viver e para a nossa economia”. Ao justificar a declaração do estado de emergência, salientou: “Nós, que começamos mais tarde [a sofrer a pandemia], devemos aprender com os outros e poupar etapas, mesmo se parecendo que pecamos por excesso e não por defeito.”



NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro