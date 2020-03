Pandemia/Coronavírus

Europa supera a Ásia em número de mortos por coronavírus

Na França, onde o confinamento quase total está em vigor desde terça-feira (17), ao menos 7.730 casos de Covid-19 foram confirmados e mais de 2.500 pessoas estão hospitalizadas. REUTERS/Stephane Mahe

Texto por: RFI

De acordo com balanço diário feito pela agência AFP com base em dados oficiais, a Europa superou a Ásia em termos de número de mortes provocadas pelo coronavírus. No final da manhã desta quarta-feira (18), o continente europeu contabilizava pelo menos 3.422 mortes, mais do que a Ásia (3.384), onde a pandemia começou pela China.