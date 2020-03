Europa inicia testes clínicos com quatro remédios contra o coronavírus

Com mais de 7.500 mortos pelo coronavírus do total mundial de 14.000 óbitos, a Europa reforça as medidas de prevenção contra a epidemia. Sete países europeus iniciaram nesse domingo (22) um teste clínico com quatro tratamentos experimentais contra o Covid-19.

Publicidade Leia mais

Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo e Reino Unido participam do estudo batizado de “Discovery”. O teste envolve 3.200 pacientes, sendo 800 franceses. As moléculas testadas são a cloroquina, remédio conhecido há vários anos no tratamento da malária, e os antiretrovirais remdesivir e lopinavir em combinação com ritonavir. Este último é testado em associação ou não ao interferon beta, de acordo com o Instituto Nacional da Saúde e Pesquisa Médica da França (Inserm).

Os resultados do estudo europeu serão comparados a outro ensaio clínico internacional, chamado “+Solidariedade+”, que será lançado sob coordenação da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Diante da pressão da opinião pública para que a França comece a utilizar imediatamente a cloroquina, que deu resultados contra o coronavírus em um teste realizado por uma equipe médica de Marselha, o ministro da Saúde Olivier Véran pediu paciência. Ele disse que em 15 dias os resultados do estudo iniciado agora serão conhecidos e que, se sua eficácia for comprovada, o tratamento será proposto aos doentes.

China testa vacina

A China começou testes clínicos de uma vacina contra o novo coronavírus com 108 voluntários. As pessoas, divididas em três grupos, receberam as primeiras injeções na sexta-feira (20), indicou a imprensa chinesa. Todos os voluntários, que têm entre 18 e 60 anos de idade, são da cidade de Wuhan, berço do Covid-19 em dezembro.

As autoridades de saúde chinesas autorizaram os testes em humanos no dia 17 de março, mesmo dia em que os Estados Unidos anunciaram o primeiro experimento de uma vacina contra a Covid-19 em Seattle, com 45 voluntários adultos. Atualmente não existe uma vacina ou tratamento aprovado para o vírus.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro