Espanha bate recorde de mortos e enfrenta polêmica por testes ineficazes para coronavírus

O mercado para adquirir testes para a Covid-10 é muito competitivo, dizem as autoridades espanholas. REUTERS/Axel Schmidt

Texto por: RFI

Com a confirmação de 769 mortes em 24 horas, a Espanha registrou um novo recorde de vítimas diárias devido ao coronavírus na Europa, de acordo com o novo balanço divulgado nesta sexta-feira (27) pelas autoridades do pais.