Reino Unido ultrapassa os mil mortos por Covid-19

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fala em conferência sobre a pandemia de Covid-19, em Londres, em 19 de março de 2020. REUTERS - POOL New

Texto por: RFI

O saldo da nova pandemia de coronavírus ultrapassou 1.000 mortes no Reino Unido, com 260 novas mortes em um único dia, de acordo com um relatório oficial publicado neste sábado (28), que indica uma clara aceleração da doença no país.