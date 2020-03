Vitamina D reduz fatores de risco associados ao Covid-19, diz estudo italiano

Cientistas da Universidade de Turim recomendam consumir vitamina D para combater a pandemia de coronavírus, publicou o jornal italiano La Repubblica na quinta-feira (26). O estudo dos professores de geriatria, Giancarlo Isaia, e histologia, Enzo Medico, foi submetido aos membros da Academia de Medicina de Turim, que consideraram os primeiros resultados "muito interessantes".

O documento analisa as possíveis causas do contágio da Covid-19 e propõe a vitamina D não como uma cura, mas como uma ferramenta para reduzir os fatores de risco.

Os dados preliminares coletados atualmente em Turim indicam que os pacientes hospitalizados por Covid-19 têm uma prevalência muito alta de hipovitaminose D, ou deficiência desta vitamina no organismo destes pacientes.

"A compensação por essa ampla deficiência de vitamina pode ser alcançada principalmente expondo-a à luz do sol o máximo possível, mesmo em varandas e terraços, consumindo alimentos ricos em vitamina D e, sob supervisão médica, tomando medicamentos específicos ", afirmam os pesquisadores.

A análise, também realizada seguindo as recomendações recentes da Associação Dietética Britânica, investigou o papel que a falta de vitamina D poderia desempenhar.

No documento, os autores sugerem aos médicos, em associação com as medidas gerais de prevenção, garantir níveis adequados de vitamina D em toda a população. "Mas sobretudo naqueles já infectados, em seus familiares, nos profissionais de saúde, em idosos frágeis, nos hóspedes das casas de repouso, nas pessoas em regime de clausura e em todos aqueles que, por várias razões, não se expõem adequadamente à luz do sol ".

Além disso, a administração da forma ativa de vitamina D (o calcitriol) por via intravenosa em pacientes com coronavírus e com função respiratória particularmente comprometida também pode ser considerada.

"Essas indicações derivam de inúmeras evidências científicas", escrevem os professores, que demonstraram um papel ativo da vitamina D na modulação do sistema imunológico, além da associação frequente da hipovitaminose D com inúmeras patologias crônicas que podem reduzir a expectativa de vida em idosos. "Ainda mais no caso da infecção por Covid-19", onde se constata "um efeito da vitamina D na redução do risco de infecções respiratórias de origem viral, incluindo as causadas por coronavírus e a capacidade da vitamina D de neutralizar os danos nos pulmões causados pela hiper-inflamação ".

