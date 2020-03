Covid-19: Itália prolonga confinamento pelo menos até 12 de abril

O governo italiano anunciou que o confinamento da população será prolongado por mais dez dias além do previsto. A medida foi anunciada nesta segunda-feira (30) pelo ministro da Saúde, Roberto Speranza.

Publicidade Leia mais

"Durante uma reunião do comitê científico e técnico do governo, considerou-se que todas as medidas de confinamento deveriam ser mantidas pelo menos até domingo de Páscoa", ou seja, em 12 de abril, anunciou o ministro em comunicado.

Os 60 milhões de habitantes do país respeitam um regime de isolamento há cerca de três semanas e a medida deveria ficar em vigor até a próxima sexta-feira, 3 de abril.

Com mais de 11 mil mortos, a Itália é o país do mundo com o maior número de vítimas fatais. No entanto, as autoridades celebram uma leve desaceleração do avanço do vírus, apontada pelos especialistas como uma consequência do confinamento.

"Em todos os departamentos de emergência [dos hospitais] aconteceu uma redução da entrada de pacientes", declarou Giulio Gallera, secretário de Saúde da região da Lombardia, norte do país, a mais atingida do território.

"Nós esperamos atingir o pico da epidemia dentro de sete ou dez dia. Em seguida, teremos uma queda nos contágios”, declarou por sua vez o vice-ministro da Saúde, Pierpaolo Sileri.

Até esta segunda-feira, a Itália registrava quase 100 mil casos de coronavírus confirmados, 812 apenas nas últimas 24 horas. A Covid-19 foi descoberta no país em 21 de fevereiro.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro