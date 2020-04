Saúde de Boris Johnson preocupa britânicos, mas governo garante que premiê passa bem

O Reino Unido acompanha com preocupação a degradação do estado de saúde do primeiro-ministro Boris Johnson, que anunciou publicamente ter sido contaminado pelo novo coronavírus há dez dias. Depois de ser hospitalizado no domingo (5), o líder conservador foi levado para a UTI na noite de segunda-feira (6). No entanto, o porta-voz do governo garantiu nesta terça-feira (7) que o estado de saúde do premiê é estável e ele passa bem.

"A condição do primeiro-ministro permaneceu estável entre ontem e hoje e ele está de bom humor", afirmou o porta-voz de Boris Johnson. O premiê precisou de suporte de oxigênio, mas não de respirador artificial.

O líder britânico de 55 anos apresentou febre e tosse durante dez dias, mas não tem pneumonia, reiterou seu porta-voz. "Estamos confiantes que o primeiro-ministro está recebendo o melhor tratamento possível dos serviços de saúde", afirmou.

Johnson é o único dirigente de uma grande potência a ter sido contaminado com a Covid-19. Na liderança do governo, ele está sendo substituído pelo chefe da diplomacia britânica, Dominic Raab, que prometeu agir para vencer o coronavírus durante o período de hospitalização de Johnson.

A agravação do estado de saúde de Boris Johnson gerou uma onda de reações internacionais. O presidente americano, Donald Trump, declarou que "os Estados Unidos estão rezando pelo premiê britânico". O presidente francês, Emmanuel Macron, disse esperar que o premiê vença a doença rapidamente. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, também se manifestou, declarando que seus pensamentos estão com Boris Johnson e com o povo britânico.

Apesar das garantias do governo, a rápida degradação do estado de saúde do premiê mobilizam a opinião pública britânica. A imprensa do país cogita que as condições do líder sejam muito mais graves do que as apresentadas até o momento. Parte da população questiona se Johnson minimizou a doença.

Imunização do rebanho

O primeiro-ministro demorou a tomar medidas efetivas contra o coronavírus e o Reino Unido foi um dos últimos países da Europa ocidental a anunciar o confinamento. Johnson chegou a defender a ideia da contaminação em massa dos britânicos em prol de uma imunização coletiva.

O líder também se recusou a adotar medidas para evitar propagar a Covid-19, fazendo questão de encontrar seus ministros pessoalmente e trocar apertos de mão. Também não seguiu as recomendações do distanciamento social, mantendo o contato com seus conselheiros médicos e científicos, com quem realizou coletivas de imprensa até recentemente.

Em 27 de março, Johnson anunciou que havia testado positivo para a Covid-19. Para evitar a contaminação da noiva, Carrie Symonds, que está grávida, o premiê se isolou em seu quarto na residência oficial de Downing Street: documentos e refeições eram deixados na porta. Alguns dias depois, Symonds anunciou no Twitter que também havia sido infectada.

Mesmo doente, Johnson continuou liderando reuniões por videoconferência e muitos atribuíram à falta de repouso o fato de que, dez dias depois do diagnóstico, ele permanecia com febre. A situação levou seu médico a decidir interná-lo no domingo para fazer exames como forma de "precaução". Mas seu estado de saúde se agravou na última noite e o premiê foi levado para a UTI do hospital St Thomas, no centro de Londres.

O Reino Unido enfrenta uma grave crise sanitária devido à epidemia do coronavírus. Na segunda-feira (6), o país superou 5 mil óbitos, com 439 mortes em 24 horas. Cerca de 50 mil pessoas testaram positivo para a Covid-19 no país.

Apesar do número de mortes diárias ter registrado queda pelo segundo dia consecutivo - após 621 no domingo e 708 no sábado -, a mortalidade bateu vários recordes na semana passada.

Chanceler britânico assume funções de Boris Johnson

Com Johnson na UTI, o Executivo está sendo liderado pelo ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, que tentou tranquilizar o país na segunda-feira à noite. "O primeiro-ministro está em boas mãos (...) e o governo se concentrará em garantir que suas instruções e todos os planos sejam executados para assegurar que podemos vencer o coronavírus", afirmou.

Foi o próprio Johnson, antes de ser internado na UTI, que pediu para Raab substitui-lo na chefia do governo em caso de necessidade. O chanceler também está coordenando o trabalho de outros ministros e secretários encarregados de comitês relacionados ao coronavírus, como o da luta sanitária e o do apoio à empresas.

Raab garantiu que continuará seguindo a estratégia estabelecida pelo premiê no combate à doença. Desde o dia 23 de março, os britânicos estão confinados e a maior parte do comércio fechou as portas. As medidas devem ser revisadas na próxima semana sob a liderança do ministro das Relações Exteriores, caso Johnson ainda não tenha saído do hospital.

A constituição britânica não prevê o cargo oficial de vice-primeiro-ministro ou de um primeiro-ministro interino. Tecnicamente, o Reino Unido é dirigido pelo governo completo, e o premiê, mesmo que tenha mais poderes que os demais ministros, só pode exercer suas funções com o apoio de todo o executivo.

"Raab deve estar atento a não ultrapassar os limites do poder que lhe foram conferidos", afirma Bronwen Maddox, diretora do think tank Instituto para o Governo (IfG). Segundo ela, os ministros devem apoiar Raab, mas podem dificultar seu trabalho em caso de tensões no Executivo. "É mais difícil para alguém que substitui o primeiro-ministro de fazer respeitar sua autoridade diante de divisões, caso elas apareçam", avaliou a especialista.

