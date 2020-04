Itália prolonga confinamento até 3 de maio, diz imprensa italiana

A bandeira da Itália, hasteada a meio mastro, no Altar da Pátria, em Roma, em memória das vítimas do coronavírus em 31 de março de 2020. AFP/Archivos

Texto por: RFI

O governo italiano decidiu prolongar as medidas de confinamento - que expiraram em 13 de abril - até 3 de maio, escreveu a mídia italiana, citando fontes sindicais, nesta sexta-feira (10). A saída do confinamento, porém, deve acontecer por etapas. Com 143.626 casos e 18.279 mortes por Covid-19, a Itália é o país com mais mortes registradas no mundo por conta da pandemia.