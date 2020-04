UE chega a acordo para uma resposta econômica comum à pandemia: € 540 bilhões

O ministro das Finanças francês, Bruno Le Maire, na reunião de videoconferência do Eurogrupo em 9 de abril de 2020. Ludovic MARIN / AFP

Texto por: RFI

Após quatro dias de negociações, os 27 países do bloco conseguiram chegar a um acordo na noite desta quinta-feira (9) com um plano de ajuda de € 540 bilhões. A contribuição financeira gira em torno de três eixos: uso do mecanismo europeu de estabilidade (MES) até € 240 bilhões, um fundo de garantia de € 200 bilhões de euros para empresas via Banco Europeu de Investimento (BEI) e liberação € 100 bilhões para financiar o desemprego parcial.