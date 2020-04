Católicos da Polônia aprovam confessionário pelo sistema de drive-thru e fazem filas nas igrejas

O papa Francisco celebrou o Caminho da Cruz na Sexta-feira Santa, diante da praça de São Pedro totalmente vazia, no Vaticano. AFP PHOTO / VATICAN MEDIA

Texto por: RFI

As dioceses da Polônia, um dos países com o maior número de católicos praticantes na Europa, encontraram um meio de manter os ritos da Páscoa, apesar das recomendações do governo para os poloneses evitarem sair às ruas por causa da epidemia do coronavírus. Os padres estão recebendo a confissão dos fiéis por um sistema de "drive-thru" instalado nos estacionamentos das igrejas.