Em aparição excepcional, presidente alemão diz que pandemia é “teste de humanidade”

Geralmente longe dos holofotes, o presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, quebrou o silêncio e fez um discurso à nação neste sábado (11) para falar sobre o coronavírus. O líder afirmou que a pandemia “não é uma guerra” mas um “teste de nossa humanidade”.

“Não, esta pandemia não é uma guerra. As nações não se enfrentam umas às outras, nem soldados a outros soldados. É um teste de nossa humanidade”, disse o presidente em um discurso televisionado.

Essa crise “tira o melhor e o pior das pessoas. Mostremos aos outros o melhor de nós mesmos”, continou, em um apelo à solidariedade.

Steinmeier destacou que a Alemanha não poderá sair dessa situação forte se os países vizinhos “também não estiverem fortes e saudáveis”.

“Nós, alemães, não só estamos sendo chamados a mostrar solidariedade à Europa, é nossa obrigação fazê-lo”, afirmou o presidente, lembrando a comemoração neste ano dos 75 anos do final da Segunda Guerra Mundial e da vitória contra o regime nazista.

Testagem massiva e distanciamento social

Diferentemente de outros países europeus, a Alemanha têm conseguido controlar o avanço do contágio do coronavírus com uma política massiva de testes e campanha sobre distanciamento social, mas sem confinamento total do país.

Enquanto seus vizinhos, Itália, Espanha e França, ultrapassam os 10 mil mortos cada, no território alemão oficialmente cerca de 2.500 pessoas morreram contaminadas pelo vírus.

O presidente defendeu uma aliança mundial para o desenvolvimento de uma vacina, e para sua distribuição também nos países mais pobres.

“O perigo ainda não passou. Mas já podemos dizer hoje que cada um de vocês mudou radicalmente sua vida, e com isso cada um de vocês salvou vidas e salva outras mais a cada dia”, finalizou.

