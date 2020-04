Advogada que revelou ter dois filhos com Assange fala de relacionamento como "ato de rebelião"

Julian Assange fotografado em 1° de maio de 2019, enquanto era transportado da prisão para uma audiência no tribunal de Southwark Crown, em Londres. AFP/Archivos

Texto por: RFI

A advogada Stella Morris, 37 anos, de origem sul-africana, confirmou em um vídeo de 12 minutos, publicado no Twitter do WikiLeaks, que teve dois filhos com o australiano Julian Assange, fundador do site de vazamentos. O mais velho, Gabriel, de dois anos, e o caçula, Max, de um ano, nasceram durante o período em que Assange esteve refugiado na embaixada do Equador em Londres. A existência das crianças foi revelada na edição de domingo (12) do tabloide britânico Mail.