Boris Jonhson tem alta do hospital, mas governo enfrenta críticas pela gestão da Covid-19

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou o hospital neste domingo (12), depois de passar uma semana internado em Londres com a Covid-19. Ele foi liberado para continuar sua recuperação em Chequers, a residência do chefe de governo nos arredores da capital, mas "não retomará imediatamente o trabalho, sob orientação de sua equipe médica", informa a nota oficial de Downing Street.

Pouco antes da alta, o governo britânico publicou uma declaração de Johnson agradecendo ao serviço público de saúde, o NHS, por ter salvado "sua vida".

"Nunca agradecerei o suficiente" à equipe do NHS, "devo a eles minha vida", disse Johnson, em sua primeira declaração oficial desde a segunda-feira passada, quando foi hospitalizado na unidade de terapia intensiva do Hospital St Thomas, em Londres.

Algumas horas depois de deixar o hospital, Jonhson divulgou um vídeo no qual reiterou seu agradecimento às enfermeiras que ficaram ao seu lado durante as 48 horas "em que tudo poderia ter mudado". Dados atualizados pelo Ministério da Saúde neste domingo mostram que o Reino Unido já tem 10.612 mortos na epidemia.

O líder conservador de 55 anos deixou a unidade de cuidados intensivos na quinta-feira, depois de apresentar melhora em seu estado de saúde. Durante o tempo em que permaneceu na UTI, ele recebeu suporte de oxigênio, mas não precisou ser entubado. Johnson contraiu a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, no final de março.

Sistema público sob pressão dos cortes no orçamento

O agradecimento público de Johnson ocorre num momento em que aumenta o descontentamento entre os profissionais da saúde com a ação do governo. As equipes do NHS denunciam a falta de equipamentos de proteção para médicos e enfermeiros em contato com milhares de infectados. A Associação Real de Enfermeiros (RCN), o maior sindicato do setor, aconselhou seus membros a se recusarem a trabalhar "como último recurso" no caso de uma grave falta de equipamentos de proteção. "Para o pessoal de saúde, isso é contrário aos seus instintos. Mas a segurança não deve ser comprometida", explicou um porta-voz do sindicato à agência de notícias britânica PA.

Enquanto a epidemia já causava milhares de mortes no sul da Europa, no início de março, Johnson ainda menosprezava a gravidade do coronavírus. Ele visitou doentes hospitalizados e distribuiu apertos de mão, dizendo que não tinha medo de contrair a doença. Depois, quando viu o caos nos hospitais italianos e espanhóis, completamente saturados de doentes, tomou medidas de distanciamento social no Reino Unido, mas a epidemia já tinha se espalhado pelo país.

Durante todo o ano passado, a ameaça de privatização do NHS agitou o cenário político britânico. A oposição apontou os cortes feitos no orçamento dos serviços de saúde pública por sucessivos governos conservadores. Os anti-Brexit acusaram Johnson de querer privatizar o sistema para favorecer empresas médicas norte-americanas depois do Brexit, ocorrido no dia 31 de janeiro deste ano. Agora, o governo britânico terá de recuperar sua economia sem o apoio dos fundos da União Europeia.

Namorada envia ultrasson de filho do casal

Segundo a imprensa britânica, Johnson se distraiu durante a hospitalização fazendo sudokus e assistindo a filmes, como a comédia romântica "Love Actually". Ele também recebeu da namorada, Carrie Symonds, de 32 anos, que está grávida, uma cópia de seus últimos ultrassons.

