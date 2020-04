Em Lisboa, 138 refugiados alojados em um albergue testam positivo para a Covid-19

Mais de cem refugiados alojados em um albergue em Lisboa foram infectados com o novo coronavírus, informou nesta segunda-feira (20) a prefeitura da capital portuguesa. De um total de 180 abrigados, 138 testaram positivo para a Covid-19. Um porta-voz do município declarou que eles foram realocados e colocados em quarentena.

Publicidade Leia mais

O albergue onde estavam os refugiados foi evacuado neste domingo (19), após a denúncia de um caso suspeito, um homem que está hospitalizado, relatou Carlos Costa, vice-prefeito de Lisboa e responsável pela proteção civil. Ele acrescentou ainda que, até o momento, os outros hóspedes não apresentaram sintomas relacionados ao novo coronavírus.

O estabelecimento, localizado em um bairro popular do centro de Lisboa, foi desinfetado por bombeiros. Os refugiados que tiveram resultado negativo para a Covid-19 já foram reinstalados no local.

Jovens do Egito e Costa do Marfim

De acordo com relatos da mídia local, os refugiados são todos homens que solicitaram asilo em Portugal. "Eles são jovens do Egito, da Costa do Marfim e de outras regiões do mundo", disse à televisão pública RTP Mohamed Abed, funcionário da mesquita de Lisboa, onde os casos suspeitos aguardavam o resultado dos testes.

Portugal decidiu conceder os mesmos direitos civis a todos os imigrantes que aguardam regularização e a requerentes de asilo, em particular no que diz respeito ao acesso a cuidados médicos, durante o período de estado de emergência decretado para coibir a pandemia de coronavírus. O estado de emergência em vigor desde 19 de março foi estendido para 2 de maio.

País limitou mortes pela doença

Com 20.863 casos do novo coronavírus confirmados no país, Portugal tem 215 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos nesta segunda-feira (20). A maioria dos pacientes (88%) permanece isolada em casa. Com 735 mortes registradas desde o início da pandemia, Portugal registra um número de óbitos bem inferior ao da Espanha (20.453). Segundo especialistas, o governo português adotou medidas de distanciamento social a tempo e conseguiu evitar uma hecatombe similar à do país vizinho, apesar de possuir um sistema de saúde debilitado por anos de políticas de austeridade orçamentária.

Antes da crise sanitária causada pela Covid-19, Portugal estava entre os países da Europa com a menor proporção de número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) por habitante. Mas o número de pacientes em estado crítico começou a registrar queda antes do serviço atingir o limite de sua capacidade.

Até o momento, o continente europeu pagou o preço mais alto pela doença, respondendo por quase dois terços das 164.000 mortes em todo mundo.

Com informações de agências.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro