"É inacreditável, nunca imaginei", diz membro de família tradicional da Oktoberfest sobre cancelamento

A Oktoberfest de Munique, programada para 19 de setembro a 4 de outubro deste ano, foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, anunciaram as autoridades locais nesta terça-feira (21).

Nascido em Munique, Michael P. Schottenhamel, 54, frequenta a Oktoberfest há mais de 50 anos, seguindo a tradição familiar, que ele faz questão de passar aos seus quatro filhos, que também frequentam a festa desde pequenos. Sua família é proprietária de um dos mais tradicionais pavilhões do festival há 151 anos e grande entusiasta da festa.

"É inacreditável ver o evento cancelado, nunca imaginei viver isso", disse Schottenhamel, que trabalhou 30 anos como gerente do pavilhão de sua família no festival.

Embora não esperasse uma decisão diferente das autoridades, pois está consciente do perigo sanitário de se reunir tantas pessoas, ele mostrava estupefação: "Parece ficção científica. Eu sabia que o festival tinha sido interrompido no passado pelas guerras, pela gripe espanhola... mas nunca imaginei que isso ocorresse nos tempos atuais", disse à RFI.

A prefeitura de Munique e a região da Baviera (sul) concordaram em "estimar que os riscos são simplesmente altos demais", com mais de 6 milhões de visitantes esperados, incluindo um terço do exterior e da Ásia em particular, indicou o chefe de governo do Estado da Baviera, Markus Söder. “Portanto, decidimos que o Festival da Cerveja não será realizado este ano", acrescentou.

"Tempos diferentes"

Söder deu a entender que o retorno deste evento, um dos maiores do mundo nesse tipo, só seria possível no caso de uma vacina estar disponível contra o coronavírus, já que em uma celebração como essa é impossível estabelecer regras de distância mínima entre os visitantes.

O prefeito de Munique, Dieter Reiter, admitiu que é um "dia triste" e "uma pílula amarga" para a capital da Baviera, pois a Oktoberfest gera receita de € 1,2 bilhão de euros.

"É um dos maiores e mais belos festivais do mundo", disse Söder na coletiva de imprensa na sede do governo do Estado da Baviera: "Estamos vivendo tempos diferentes. E viver com o coronavírus significa viver com cuidado".

Apesar de a Alemanha ter anunciado que o vírus está sendo controlado no país e a da progressiva reabertura do comércio de superfícies com menos de 800m2 na segunda-feira (20), as autoridades seguem em alerta. As recomendações sobre a distância social continuam. "Temos que aprender a viver com o vírus", declarou a chefe de governo alemã Angela Merkel.

A Alemanha conta com 147.065 infectados e 4.862 mortos desde o início da epidemia no país. A Baviera e a região mais atingida da Federação, com 38.310 casos e 1.336 mortes.

Festa popular para todas as faixas etárias

Ao contrário do que muitos pensam, a Oktoberfest não é apenas um festival para se beber cerveja. Ele acontece numa grande área de Munique (42 hectares, perto do Centro da cidade) e é uma grande festa popular, com famílias inteiras celebrando juntas.

São milhões de pessoas circulando nos pavilhões e nas áreas externas diariamente. Com duração de duas semanas por ano, a festa reúne gente de todas as idades, muitas delas com trajes típicos da Bavária (Dirndl para mulheres e Lederhose para os homens). Além dos pavilhões das cervejarias e restaurantes da região, há um parque de diversões e barracas que vendem comida, bichos de pelúcia e souvenirs.

A cerveja alemã é vendida apenas dentro dos pavilhões, com bandas que tocam de músicas típicas alemãs (obrigatório até às 18 horas) à música pop, e cerca de 6 milhões de litros da bebida são consumidos anualmente. Existente há mais de 200 anos (desde 1810), a Oktoberfest já foi cancelada 24 vezes, geralmente por motivos de guerra.

O site oficial do evento, que ainda exibe uma contagem regressiva para o festival deste ano, já informa do cancelamento e dá uma nova data para o festival, conhecido, em linguagem local, como die Wiesn: 18 de setembro de 2021. Aí, se já houver vacina, alemães e turistas poderão finalmente voltar a brindar como sempre fizeram em tempos de paz: “Prost” (Saúde).

Espanha cancela festa tradicional

Também devido à pandemia de Covid-19, nesta terça feira (21), a prefeitura de Pamplona, na Espanha, cancelou a tradicional festa de São Firmino, que aconteceria de 6 a 14 de julho.

