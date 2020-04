Espanha volta a ter uma leve alta de mortes por coronavírus, mas prepara fim do isolamento

Espanha tem 435 mortes por coronavírus em 24 horas. Primeiro-ministro diz que a redução das medidas de contenção será lenta e gradual. AFP

Texto por: RFI

A Espanha confirmou nesta quarta-feira (22) mais 435 mortes pelo novo coronavírus em 24 horas, o que confirma um leve aumento, pelo segundo dia consecutivo, no número de casos fatais, elevando o total de mortes no país para 21.717, de acordo com dados do Ministério da Saúde.