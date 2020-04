Itália vai realizar 150.000 testes sorológicos para saber mais sobre coronavírus

A Itália deve começar, a partir de 4 de maio, uma campanha de testes sorológicos em 150.000 pessoas para tentar descobrir mais sobre a epidemia de Covid-19, anunciou neste sábado (25) o comissário do governo, Domenico Arcuri. Os testes fazem parte das ações para o fim do confinamento.

“Nós vamos distribuir testes para as regiões de acordo com o número de habitantes” e de outros critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Istat), explica Arcuri, que é encarregado da gestão da crise do coronavírus, que já fez 26.000 vítimas na Itália.

Ele precisou que não existe nenhum teste 100% confiável e que a empresa selecionada oferecerá os exames sorológicos de maneira gratuita. Os resultados têm um nível de precisão de 95%.

A Lombardia, região da Itália mais atingida, com aproximadamente 13.100 vítimas, mais da metade das registradas no país, já começou os testes nesta semana.

Eles permitem encontrar anticorpos na população e podem eventualmente indicar se uma pessoa está imunizada contra uma nova infecção, ainda que esta seja apenas uma hipótese atualmente, como alertou neste sábado a OMS.

Fim do confinamento

Arcuri também anunciou que o governo italiano fixaria “um preço máximo” para as máscaras de proteção que a população deverá utilizar quando as medidas de confinamento forem relaxadas, em 4 de maio.

Ele garantiu que elas já estavam sendo distribuídas à administração pública, à polícia, aos trabalhadores dos transportes públicos e asilos, após terem sido entregues em prioridade aos estabelecimentos hospitalares.

O comissário do governo italiano também se mostrou satisfeito com os resultados do confinamento imposto aos Italianos desde 9 de março, afirmando que os hospitais já contam com o dobro de respiradores artificiais disponíveis do que o número de doentes em terapia intensiva.

