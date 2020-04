Crianças espanholas podem sair de casa após mais de um mês confinadas

Confinados há seis semanas, as crianças espanholas têm finalmente autorização para sair de casa a partir deste domingo (26). Esta é uma primeira flexibilização das regras de isolamento para lutar contra a Covid-19 na Espanha, as mais restritivas da Europa, impostas desde 14 de março.

Publicidade Leia mais

Os menores de 14 anos poderão sair às ruas acompanhados por um adulto para passeios em um perímetro de um quilômetro de suas casas, durante no máximo uma hora, entre as 9 e as 21 horas.

Segundo o Ministério da Saúde da Espanha, os grupos devem ser de no máximo três crianças por adulto e devem manter uma distância de dois metros de distância de outras pessoas. Os parques para crianças continuam fechados.

Os maiores de 14 anos podem sair apenas pelos mesmos motivos autorizados aos adultos, como fazer compras, ir ao banco, à farmácia ou passear com um animal de companhia.

A Espanha, com quase 23.000 mortos é o terceiro país mais atingido no mundo pela doença depois dos Estados Unidos e da Itália, e impôs um confinamento estrito à sua população. Ao contrário de seus vizinhos europeus, proibiu as crianças de sair de casa desde o começo do confinamento.

Polêmica

A dura imposição gerou reação de associações pelos direitos dos menores e especialistas em infância, que defendem a importância dos passeios para a saúde física e mental das crianças.

A porta-voz do governo espanhol, Maria Jesús Montero, anunciou, em um primeiro momento, que as crianças poderiam sair apenas para acompanhar os pais em atividades permitidas, como fazer compras ou ir ao banco, o que gerou reações e críticas de pais, médicos e partidos da oposição.

O governo socialista de Pedro Sanchez se viu então obrigado a mudar a regra e finalmente permitir que 6,8 milhões de menores possam sair às ruas para passear.

O vice-presidente do governo e chefe da esquerda radical Podemos, Pablo Iglesias, chegou a pedir desculpas às crianças por ter imposto um confinamento tão restritivo e pelas confusões do Executivo.

O governo espanhol anunciou no sábado (25) que deve autorizar os adultos a fazerem atividades físicas fora de casa a partir de 2 de maio, se o contagio continua a diminuir. O confinamento no país deve durar até 9 de maio.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro