Covid-19: Espanha anuncia flexibilização da quarentena até final de junho por etapas

O governo espanhol anunciou nesta terça-feira (28) que começará a flexibilizar a rigorosa quarentena estabelecida para barrar a propagação do coronavírus no país. Segundo o primeiro-ministro Pedro Sánchez, o processo acontecerá gradualmente e em ritmos diferentes até o final de junho.

Publicidade Leia mais

Em pronunciamento, Sánchez explicou que o fim da quarentena acontecerá em quatro etapas e vai durar entre seis e oito semanas na Espanha. Segundo ele, este período corresponde ao processo no qual "a saída das pessoas de casa, a abertura de lojas e hotéis e as atividades de lazer serão flexibilizadas". Segundo o premiê, "no final de junho, estaríamos com um país nessa nova normalidade, se a evolução da epidemia for controlada em cada um dos territórios".

As medidas de confinamento da Espanha - consideradas como as mais estritas da Europa - começaram a ser flexibilizadas no último domingo (26), com a autorização às crianças de menos de 14 anos de saírem de casa. No próximo domingo (3), os espanhóis poderão recomeçar a praticar esportes ao ar livre ou passear em família.

No final da atual etapa - chamada de "fase zero", os comércios, restaurantes, hotéis e centros culturais poderão reabrir progressivamente, mas respeitando limites de frequentação e o distanciamento social. Já as escolas permanecerão fechadas até setembro, com algumas exceções, como crianças de menos de seis anos cujos pais não podem realizar home office.

Já as viagens estão permitidas aos espanhóis apenas dentro das províncias onde moram. O uso de máscara, embora não tenha sido estabelecido como obrigatório, é "fortemente recomendado", especialmente nos transportes públicos.

Retomada da atividade econômica

Segundo o premiê, o fim da quarentena terá "um objetivo único e exclusivo, que é recuperar a vida cotidiana e a atividade econômica, sem colocar em risco a saúde coletiva". "Na melhor das hipóteses, a fase de desaceleração terá uma duração mínima de seis semanas e queremos que a duração máxima seja oito semanas para todo o território espanhol", reiterou Sánchez.

Os espanhóis aguardam com expectativa os resultados dos planos do governo para reativar a economia do país, onde a taxa de desemprego subiu para 14,4% no primeiro trimestre do ano. Este dado não considera, porém, as pessoas afetadas pelos planos de suspensão temporária de emprego, o que significa que a situação é ainda mais dramática.

Com 23.822 mortes, a Espanha é um dos países mais atingidos no mundo pela pandemia do coronavírus. No início de abril, o país chegou a registrar 950 em um único dia. No entanto, com as medidas drásticas de confinamento, o país conseguiu reduzir o número de óbitos e contaminações por coronavírus nas últimas semanas.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro