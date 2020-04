Covid-19: Casos aumentam e Alemanha impõe uso obrigatório de máscaras

Mulher caminha com máscara de proteção contra o coronavírus na estação do Jardim Zoológico, em Berlim. AFP - ODD ANDERSEN

Texto por: RFI

O uso de máscaras de proteção contra o novo coronavírus torna-se obrigatório a partir desta quarta-feira (29) na Alemanha. Os alemães deverão usar o acessório no espaço público, incluindo no comércio, nas empresas e nos transportes. O contágio voltou a crescer no país, com 1.304 casos adicionais da infecção e 202 novas mortes em 24h.