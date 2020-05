Líderes europeus apoiam conferência de doadores para financiar vacina contra Covid-19

Os principais líderes europeus, em um manifesto publicado neste domingo (3) pela imprensa, deram seu apoio a conferência mundial de doadores que visa arrecadar fundos para lutar contra a pandemia. O evento acontecerá nesta segunda-feira (4). A verba será utilizada para financiar a descoberta de uma vacina e um tratamento contra o novo coronavírus que já matou mais de 242.000 pessoas em todo mundo.

A conferência de doadores vai acontecer de maneira digital, on-line. O evento foi uma iniciativa da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ela espera arrecadar € 7,5 bilhões (cerca de US$ 8,1 bilhões, ou R$ 45,6 bilhões).

Governos, filantropos, celebridades, empresas e seus CEOs foram convidados a participar. Os líderes da União Europeia, que encontram dificuldades em adotar um plano conjunto para superar a crise e relançar a economia do bloco, lançaram um apelo à generosidade internacional para apoiar a pesquisa e ajudar, em particular, os países mais pobres do planeta, principalmente na África.

"Estamos muito satisfeitos por reunirmos interlocutores de todo mundo. Cada um revelará sua contribuição e os fundos que arrecadarmos vão impulsionar uma cooperação global sem precedentes entre cientistas e reguladores, indústria e governos, organizações internacionais, fundações e profissionais de saúde", afirmaram o presidente francês, Emmanuel Macron, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, e a chanceler alemã, Angela Merkel, entre outros, em um artigo publicado em vários jornais europeus neste fim de semana. As doações irão alimentar uma plataforma de cooperação batizada de Access to Covid-19 Tools (ACT) que tem vocação a se transformar em uma "verdadeira aliança internacional" contra a pandemia.

Eles prometem que "se conseguirmos desenvolver uma vacina produzida com a colaboração mundial, alcançaremos um bem público global único do século XXI, que será disponibilizado para todos, de forma acessível, com a ajuda dos nossos parceiros". Também assinam o texto o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg.

Caminho longo

"Sabemos que este caminho será longo", alertam os líderes europeus. "Com nosso objetivo atual de arrecadação, apenas as necessidades iniciais serão atendidas. A produção e a entrega de medicamentos em escala global exigirão recursos muito superiores ", alertam.

"Juntos, devemos garantir que sejam mobilizados recursos suficientes e que sejam feitos progressos no sentido do acesso universal à vacinação, tratamentos e testes", insistem. Os signatários também apoiam a Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem sofrido ataques do presidente americano, Donald Trump. Ele acusa a agência de má gestão da pandemia e de ter se alinhado com a posição de China, berço da epidemia do coronavírus. Os europeus também apostam no engajamento dos "líderes do G20 para desenvolver uma resposta maciça e coordenada contra o vírus".

