Italia usa capacete futurista para detectar febre de viajantes nos aeroportos

Uma agente do aeroporto de Roma com o capacete-termômetro capaz de medir a temperatura dos viajantes a cinco metros de distância. © Captura de vídeo do canal FranceInfo TV

Texto por: RFI

Com a pandemia de coronavírus, inovações para controlar ou interromper infecções se multiplicam em todo o mundo. O capacete-termômetro, inventado na China, é uma delas. O objeto futurista funciona com uma câmera capaz de medir a temperatura corporal dos passantes e assim detectar pessoas com febre. Ele está sendo usado no principal aeroporto internacional da Itália.