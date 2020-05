Coronavírus impõe comemorações restritas dos 75 anos do fim da 2ª Guerra Mundial

As cerimônias em comemoração dos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no continente europeu, celebradas nesta sexta-feira (8), acontecem em condições restritas devido à pandemia de coronavírus. Na Europa, onde a doença já matou 150.000 pessoas, os governos adotam protocolos diferenciados para recordar a capitulação nazista em 8 de maio de 1945.

Na França, o presidente Emmanuel Macron presidiu uma cerimônia em formato reduzido no túmulo do soldado desconhecido, no Arco do Triunfo em Paris. A Praça da Étoile, no alto da avenida do Champs-Elysées, onde está localizado o monumento, estava praticamente vazia no momento da cerimônia. Antes de chegar ao local, Macron depositou uma coroa de flores diante da estátua do general de Gaulle, chefe da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista da França.

Participaram da cerimônia, apenas os ex-presidentes Nicolas Sarkozy e François Hollande, descendentes do general de Gaulle, alguns ministros, os líderes da Assembleia e do Senado, o primeiro-ministro Édouard Philippe, a prefeita da Paris, Anne Hidalgo, e a cúpula militar. As personalidades presentes tiveram que respeitar o distanciamento social para evitar o uso de máscaras de proteção

A única surpresa ficou por conta de aviões britânicos, que cruzaram o céu da avenida Champs-Elysées. Na Torre Eiffel, uma bandeira francesa foi instalada para "homenagear os combatentes e resistentes da Segunda Guerra Mundial e celebrar a paz". A ideia da instalação foi do presidente Macron, que tuitou a foto da bandeira instalada no primeiro andar do monumento.

O presidente francês havia previsto comemorar os 75 anos da capitulação nazista e o fim do conflito na Europa em Moscou. A pandemia mudou os planos, mas Macron telefonou nessa quinta-feira (7) ao presidente russo Vladimir Putin para lembrar o "reconhecimento do povo francês ao povo russo e a necessidade de construção da paz no continente europeu e no resto do mundo", informou o Palácio do Eliseu.

Cerimônias em outros países

Na Alemanha, Berlim decretou um dia de feriado excepcional. A chanceler Angela Merkel e o presidente Frank-Walter Steinmeyer depositaram flores no Portal de Brandemburgo. O presidente alemão pediu, durante a cerimônia, para a comunidade internacional aprender com a lição do fim da Segunda Guerra Mundial para buscar "mais cooperação na luta contra a pandemia do novo coronavírus".

Na noite desta sexta-feira, no Reino Unido que teve uma participação decisiva para a vitória dos aliados, a rainha Elisabeth II falará aos britânicos, no segundo pronunciamento na TV desde o início da pandemia. Nos Estados Unidos, com 75.500 mortos pelo coronavírus, o Ministério da Defesa organiza um "Dia da Vitória na Europa" virtual, com transmissão ao vivo no site do Pentágono e nas redes sociais.

A Segunda Guerra Mundial deixou cerca de 60 milhões de mortos no mundo. O conflito terminou na Europa com a invasão de Berlim por tropas soviéticas e a rendição dos alemães em 8 de maio de 1945, mas só foi completamente encerrado em 15 de agosto, após a capitulação japonesa.

