"Unida, a Rússia é invencível", diz Putin ao celebrar o "Dia da Vitória" sobre os nazistas

Parada aérea em Moscou celebrou o "Dia da Vitória" sobre os nazistas, em comemoração aos 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. REUTERS - SHAMIL ZHUMATOV

Texto por: RFI

A Rússia celebra neste sábado (9) o "Dia da Vitória" sobre a Alemanha nazista no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Os grandes eventos para comemorar o 75° aniversário do fim do conflito foram cancelados, devido à pandemia do coronavírus. O presidente Vladimir Putin fez apenas um breve discurso diante da chama do soldado desconhecido, ao lado do Kremlin, em Moscou, e declarou que "unida, a Rússia é invencível".