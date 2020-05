Estudo aponta que mais da metade dos doentes de Covid-19 na Europa não tiveram febre

Como diversas empresas, General Motors mede temperatura de empregado para autorizar entrada de sua fábrica do Michigan, nos Estados Unidos. VIA REUTERS - Handout .

Texto por: RFI

Um estudo realizado pelo Journal of Internal Medicine aponta que as dores de cabeça e a perda do olfato foram os sintomas mais frequentes entre os pacientes vítimas de Covid-19 na Europa. A pesquisa também conclui que, ao contrário do que havia sido dito no início da epidemia, a presença de febre foi constatada em menos da metade dos doentes.