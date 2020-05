Por "reciprocidade", França decide impor quarentena a viajantes da Espanha

A Espanha, um dos países mais atingidos pela epidemia de coronavírus na Europa, impõe a partir desta sexta-feira (15) uma quarentena de 14 dias a todos os viajantes que chegarem ao seu território, independentemente deles serem ou não cidadãos europeus. Por reciprocidade, a França decidiu impor a mesma medida aos viajantes espanhóis.

A decisão foi anunciada pela presidência francesa nesta quinta-feira (14). "A França vai impor a quarentena enquanto a Espanha mantiver esta medida, com base em um princípio de reciprocidade", explicou um comunicado do Palácio do Eliseu.

O texto não indica uma data específica de entrada em vigor da decisão, que ainda é objeto de negociações bilaterais. No entanto, esse tipo de restrição "não é o desejo" da França, destacou Paris.

A Espanha, que acaba de iniciar uma saída muito cautelosa da quarentena, anunciou na terça-feira (12) que limitaria a partir desta sexta-feira o acesso ao seu território. Todos os estrangeiros que entrarem no país terão que respeitar uma quarentena para evitar novos casos de coronavírus importados.

A medida ficará vigor até 24 de maio, isto é, até o final do estado de emergência no país. Os viajantes ficarão isolados por 14 dias e só poderão sair para comprar produtos de primeira necessidade ou ir ao médico e deverão usar máscaras o tempo todo.

Trabalhadores transfronteiriços não são visados

Mas tanto a França quanto a Espanha, que têm uma fronteira comum, ressaltam que a imposição não se aplica a trabalhadores transfronteiriços nem a vários outros casos de movimentos entre os dois países, como os caminhoneiros que transportam mercadorias essenciais. Concretamente, atualmente há pouca circulação de pessoas entre os dois países.

Devido à epidemia, há restrições de circulação em quase todas as fronteiras do espaço europeu incluindo os países do espaço de Schengen, da União Europeia e do Reino Unido, que permanecem fechadas. Mas o objetivo dos líderes do bloco é reabri-las rapidamente. Uma reunião sobre este assunto está agendada para meados de junho, explicou o Eliseu.

Vários países europeus começam a controlar a epidemia e iniciam a saída gradual do isolamento, mas se um deles voltar a ter um foco ativo de coronavírus, o retorno das medidas de proteção e restrição pode voltar a ser aplicado. A Europa é o continente mais atingido pela Covid-19, com mais de 160.000 mortos, o que representa 54% do total de mais de 300.000 vítimas fatais no mundo desde o aparecimento da pandemia, em dezembro, na China. A Espanha registra 27.459 óbitos e a França 27.425.

