Novo balanço revela que Covid-19 já matou mais de 48 mil no Reino Unido

Reino Unido já: 48.000 mortes atribuídas à Covid-19 AP - Alberto Pezzali

Texto por: RFI

Mais de 48 mil pessoas morreram no Reino Unido com causa suspeita ou comprovada do novo coronavírus. O número, baseado em dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ONS), representa um balanço superior ao que o vinha sendo apresentado pelas autoridades de saúde do país até agora.