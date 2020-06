Itália reabre portas para europeus na esperança de salvar turismo

Fonte de Trevi, em Roma, sem turistas (14/03/2020). REUTERS - Alberto Lingria

Texto por: RFI

A Itália reabriu as fronteiras aos turistas europeus nesta quarta-feira (3), um mês após a retomada gradual da atividade no país, que espera, com a chegada do verão, salvar sua indústria do turismo, um setor essencial de sua economia minado pela pandemia.