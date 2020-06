Caso Maddie: alemão suspeito de crime pode ter assassinado adolescente na Bélgica

Carola Titze, uma adolescente alemã de 16 anos, foi encontrada morta, com o corpo mutilado, em julho de 1996, em Le Coq AFP - BELGA

Texto por: RFI

A Justiça belga decidiu reabrir a investigação sobre o assassinato de uma adolescente alemã, morta na Bélgica em 1996, devido a uma possível ligação com Christian B., o novo suspeito no caso do desaparecimento da britânica Madeleine McCann em Portugal, em 2007. O possível autor dos crimes, que está preso, se recusa a falar sobre o sequestro de Maddie.