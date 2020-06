Caso Maddie: polícia alemã diz ter provas de que menina inglesa está morta

As autoridades alemãs anunciaram terem "provas concretas" de que a menina britânica Madeleine McCann, desaparecida em Portugal em 2007, está morta - disse o procurador da cidade de Brunswick, Hans Christian Wolters, nesta quarta-feira (17).

"São provas concretas, fatos que estão em nossas mãos, não simples indicações", afirmou Wolters, acrescentando, porém, que não há "prova pericial".

O caso, que comoveu o mundo, teve uma reviravolta dramática no início de junho, quando as autoridades alemãs apontaram para um novo suspeito, um cidadão alemão.

"No momento, não posso revelar as informações exatas que temos, que indicam que nosso suspeito assassinou Madeleine", continuou o porta-voz, especificando que as autoridades alemãs escreveram aos pais da menina.

Christian B., de 43 anos, é um reincidente e está detido em Kiel, no norte da Alemanha. Na época, ele morava a poucos quilômetros do hotel onde a menina de três anos desapareceu. Madeleine estava de férias com os pais e seus dois irmãos em Portugal.

Pedofilia

Os investigadores encontraram, de acordo com a imprensa alemã, trajes de banho infantis no trailer no suspeito.

Também encontraram vários dispositivos USB com milhares de imagens de pedofilia, algumas nas quais ele próprio aparecia. O material estava escondido onde ele havia enterrado seu cachorro.

O suspeito pediu para responder em liberdade, mas o pedido foi negado, informou a Promotoria. Portugal reivindica sua extradição pelo estupro de uma mulher de 72 anos.

A polícia alemã foi amplamente questionada por seu papel na investigação do desaparecimento da menina britânica. Em 2013, ela teria alertado o principal suspeito de que o tinha em vista, o que pode ter dado tempo suficiente para que destruísse provas.

