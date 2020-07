Presidência da União Europeia é chance de Merkel deixar legado histórico no bloco

Chanceler alemã, Angela Merkel, tem a chance de encerrar o governo com marcas históricas na União Europeia. (29/06/2020) Hayoung JEON / POOL / AFP

Texto por: Lúcia Müzell

A Alemanha iniciou nesta quarta-feira (1°) a presidência rotativa da União Europeia (UE), com desafios enormes em plena pandemia de coronavírus e com a esperança, para a chanceler Angela Merkel, de conseguir deixar uma marca perene na história do bloco. Salvo reviravolta, Merkel deve deixar o cargo de chanceler no fim do ano que vem, depois de 15 anos no posto – um recorde para um dirigente na Europa.