Itália poderá acolher migrantes resgatados por navio humanitário em estado de emergência

A Itália começou a testar os 180 migrantes resgatados pelo navio humanitário Ocean Viking no Mediterrâneo, e poderia transportá-los na segunda-feira (6) para um navio de quarentena, atracado na Sicília. A embarcação humanitária aguarda no mar há uma semana que um país lhe conceda um porto para desembarcar.

Uma fonte do Ministério do Interior italiano indicou à AFP que uma equipe médica enviada pelas autoridades para o porto siciliano de Pozzallo “estabeleceu a ausência de problemas sanitários específicos” e também relatou que as tensões registradas no navio, da organização SOS Mediterranean, teriam reduzido.

A equipe médica está testando os migrantes para verificar se estão infectados com o novo coronavírus. Depois disso, eles serão transferidos a bordo de um navio de quarentena atualmente em Porto Empedocle, na costa sul da Sicília.

"A situação está sendo monitorada para a transferência de migrantes, prevista para segunda-feira, 6 de julho, no Moby Zaza", segundo a mesma fonte.

Emergência

O Ocean Viking declarou "estado de emergência" na sexta-feira, um evento sem precedentes, devido à tensão dentro do barco e das condições de saúde dos migrantes. Desde quinta-feira, várias brigas foram relatadas, principalmente entre grupos étnicos, além de seis tentativas de suicídio.

Na última quinta (2), dois migrantes tentaram jogar-se ao mar, e na sexta (3) houve uma outra tentativa de suicídio, além de uma briga entre vários refugiados antes da distribuição do café da manhã, segundo um jornalista da AFP que está a bordo. Segundo a SOS Mediterranean, a segurança dos passageiros e da tripulação não podia ser garantida.

Os 180 migrantes, incluindo paquistaneses, norte-africanos, eritreus e nigerianos, foram resgatados pelo navio SOS Mediterranean em quatro operações separadas, nos dias 25 e 30 de junho. Entre eles, 25 são menores de idade.

O Ocean Viking está atualmente na costa da Sicília. Ao longo da semana, o comandante pediu sete vezes permissão para desembarcar na Itália e em Malta, e ambos os países responderam com uma negativa.

Um grupo de 44 migrantes, incluindo tunisianos, egípcios e marroquinos, está em situação de "grave estresse psicológico". A administração do navio pede sua imediata evacuação médica. Esse grupo já teria se envolvido em sérias brigas a bordo.

"Não me sinto seguro, temos que encontrar um porto", disse à AFP Ludovic, um dos tripulantes mais experientes, acrescentando "nunca ter visto tanta violência" a bordo de uma embarcação.

A SOS Mediterranean opera nas águas do Mediterrâneo há mais de quatro anos, inicialmente com o navio "Aquarius".

Com informações da AFP.

