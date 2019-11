Colisão acidental entre helicópteros mata 13 militares franceses no Mali

Helicóptero da operação Barkhane. (Ilustração) RFI / Olivier Fourt

O Palácio do Eliseu anunciou na manhã desta terça-feira (26) a morte de 13 militares franceses em um acidente envolvendo dois helicópteros em uma área de tríplice fronteira no norte do Mali. O presidente Emmanuel Macron ressaltou a “coragem” dos soldados “mortos pela França”.