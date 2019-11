Agricultores franceses protestam contra desvalorização de seus produtos

Agricultores prostestam na avenida Champs-Élysées, diante do arco do Triunfo

Centenas de agricultores, alguns dirigindo tratores, protestaram nas ruas de Paris nesta quarta-feira (27). Eles reclamam melhores preços para seus produtos e tentam pressionar as negociações anuais com os gigantes do setor alimentício, que acontecem nesse momento.

Publicidade Leia mais

Os comboios saíram de madrugada de vários pontos perto da capital e avançaram para Paris, onde provocaram alguns engarrafamentos. Apesar das imagens impressionantes de tratores circulando na marginal que dá acesso à cidade, os transtornos foram menores que o esperado. No total, cerca de mil tratores participaram do ato parisiense.

Cerca de 200 agricultores bloquearam a avenida Champs Elysées e jogaram feno diante do Fouquet's, um conhecido restaurante de luxo. "Estamos realmente sofrendo. Pedimos uma reunião com o presidente [francês Emmanuel Macron]. Estamos dispostos a ficar o tempo que for necessário", disse com um megafone Cyril Milard, o presidente do sindicato FNSEA na região de Seine-et-Marne, nos arredores de Paris.

Outras cidades

Os agricultores pedem melhores preços de venda de seus produtos. Com os protestos, eles esperam influenciar as negociações em andamento atualmente com os grupos de distribuição franceses, donos das grandes redes de supermercados. Essas discussões anuais estabelecem as tarifas praticadas pelo setor para um período de 12 meses.

Protestos também foram realizados em outras cidades. Em Toulouse, no sudoeste, agricultores invadiram uma feira para manifestar contra a concorrência desleal entre produtos cultivados na França e aqueles vindos de outros países, que nem sempre respeitam as normas impostas pelo governo francês. Em Lyon, no centro-leste do país, estradas também foram bloqueadas.

Tratores de agricultores bloqueam estradas em volta da cidade francesa de Lyon. JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Os protestos coincidem com uma manifestação dos agricultores alemães que, como os franceses, saíram às ruas essa semana. Milhares de tratores invadiram as ruas de Berlim na terça-feira (26). Mas no caso da Alemanha, a marcha tinha como objetivo principal criticar um projeto de redução do uso de pesticidas e adubos químicos.

(Com informações da AFP)