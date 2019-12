França

Jornais criticam demora do Executivo francês em revelar detalhes de reforma da Previdência

Manifestação em Paris contra a reforma da Previdência desejada pelo presidente Emmanuel Macron. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texto por: RFI

A imprensa francesa faz nesta sexta-feira (6) um balanço do primeiro dia de greve contra o projeto de reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron. A principal crítica feita ao governo é que o Executivo tarda em detalhar pontos fundamentais do projeto, como a geração que será a primeira a sofrer o impacto da reforma.