Greve contra reforma da Previdência continua e franceses se preparam para segunda-feira caótica

A greve contra a reforma das aposentadorias continua na França e trens e metrôs continuavam bloqueados neste domingo (8). A mobilização continua nesta segunda-feira (9) e as empresas que gerenciam o transporte em Paris recomendam aos passageiros que evitem as estações.

Publicidade Leia mais

Em entrevista hoje ao Jornal do Domingo, Philippe Martinez, representante da CGT, um dos maiores sindicatos franceses, disse que o movimento só vai ceder se o governo francês voltar atrás nas medidas anunciadas.

Para o líder sindicalista, o projeto do presidente Emmanuel Macron não traz "nada de bom." Segundo ele, é preciso conservar o sistema atual, que, em sua opinião, "é o melhor do mundo", e “melhorá-lo.” A proposta do Executivo visa reunir em um só sistema universal 42 regimes de aposentadoria diferentes, a partir de 2025.

Na próxima quarta-feira (11), o primeiro-ministro Edouard Philippe deve fazer um pronunciamento sobre a questão, que está segundo aguardado com expectativa. O governo francês pretende apresentar seu texto na íntegra.

O princípio do atual sistema francês, segundo o sindicalista, é que os trabalhadores paguem de acordo com seus ganhos, recebendo, no fim, “o suficiente para satisfazer suas necessidades”. O projeto do governo, explica Martinez, acaba com a redistribuição e considera que os franceses que não poderão pagar pelo benefício, como em caso de desemprego, por exemplo, devem ganhar menos.

Martinez ainda pediu que o governo "ouça o clamor das ruas" e esteja aberto ao diálogo. Na quinta-feira (5), maisde 800 milpessoas manifestaram em toda a França e uma nova jornada de mobilização está prevista nesta terça. Uma manifestação na quinta-feira também não está descartada.

Empresa aconselha passageiros “a evitarem estações de trens e metrô”

A segunda-feira promete ser caótica no transporte público em Paris e a própria RATP, empresa que gerencia os metrôs na capital, aconselhou os franceses a não utilizarem o serviço. As estações provavelmente estarão lotadas, o que representa "um risco" para os passageiros, segundo a RATP.

O movimento também continua na SNCF, a companhia de trens francesa que liga Paris aos subúrbios e outras cidades do país e da Europa. Neste domingo, os passageiros na estação Montparnasse, na capital, faziam o que podiam para poder voltar para casa, como explicou Véronique, uma viajante de passagem pela estação, à RFI.

"Meu trem desta manhã, para Angers, foi cancelado. Vou pegar um trem para Tours, é a única solução. Tenho parentes em Tours, vou conversar com os fiscais e subir no trem, não tenho outra solução. Senão vou ter que ficar em Paris." Ela diz que compreende as reivindicações contra a reforma da Previdência francesa e já foi protestar nas ruas, mas acredita que haja um problema nas negociações. "Para chegar neste extremo, alguma coisa está errada”, avalia.