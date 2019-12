França/condenação

Mélenchon, líder da extrema esquerda francesa é condenado depois de incidente com polícia

Jean-Luc Melenchon no tribunal de Bobigny, perto de Paris, em 19 septembre de 2019. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texto por: RFI

O líder do partido de extrema esquerda A França Insubmissa, Jean Luc Mélenchon, foi condenado nesta segunda-feira (9) a três meses de prisão com sursis e ao pagamento de € 8.000 de multa, pelo tribunal de Bobigny, no subúrbio de Paris. Ele foi acusado de “rebelião e atos de intimidação” depois de um incidente envolvendo membros do partido, a polícia e magistrados, que realizavam uma operação de busca e apreensão na sede da legenda.