Abalada por escândalos, a Igreja Católica francesa busca credibilidade

O incêndio que destruiu a catedral Notre-Dame de Paris, em 15 de abril de 2019, seria um símbolo dos fracassos da Igreja? REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: Paloma Varón

« Annus Horribilis ». É assim que o jornal conservador francês Le Figaro desta quinta-feira (26) se refere a 2019, pelo menos no que concerne à Igreja Católica na França. O peso dos escândalos de abusos sexuais, marcado pelo processo do cardeal Barbarin, e a dor do incêndio da catedral Notre-Dame constituem um duro golpe para a Igreja, que, mais do que nunca, busca credibilidade.