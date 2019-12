Em discurso à nação, Macron reafirma que fará reforma da Previdência e pede "compromisso rápido"

Em sua tradicional mensagem de Ano-Novo à nação, o presidente francês, Emmanuel Macron, reafirmou que levará a reforma da Previdência até o final, contrariando os pedidos de sindicalistasque querem a retirada do projeto e mantêm uma greve que dura 27 dias.

“O projeto de reforma da Previdência será levado a cabo, pois é um projeto de justiça e de progresso social”, afirmou o presidente. Macron disse ainda que espera do governo do primeiro-ministro Edouard Phillipe um compromisso rápido com sindicatos de trabalhadores e organizações patronais.

As reuniões entre os sindicatos e o primeiro-ministro vão acontecer entre os dias 7 e 22 de janeiro, quando o projeto de lei deve ser enviado ao Congresso francês.

Em seus votos de final de ano, Macron anunciou que o governo deve levar em conta a possibilidade de aposentadoria antecipada para os trabalhadores em “tarefas difíceis”, abrindo a possibilidade para uma concessão no texto do projeto. No início de outubro, o presidente havia rejeitado o uso de condições especiais de “insalubridade” na reforma.

Em cerca de 18 minutos, o presidente fez um discurso pedindo a união do país, retomando palavras-chaves do vocabulário político francês, como solidariedade, fraternidade e igualdade.

Progresso social

Para defender o projeto de previdência universal que acaba com os numerosos sistemas especiais de aposentadoria, Macron disse que o regime de pontos é um mecanismo igualitário que garantirá a todos "o mesmo direito desde a primeira hora de trabalho".

Após mais de um ano de manifestações frequentes dos coletes amarelos e agora de 27 dias de greve, era esperado que o presidente usasse um tom apaziguador. No entanto, Macron adotou um discurso firme e reiterou suas propostas de reforma. "Eu não cederei ao pessimismo e à paralisia."

"Sei como as decisões tomadas podem causar medos e disconfiança. Mas, por isso, temos que desistir de mudar nosso país, nossa vida cotidiana? Não. Isso seria abandonar aqueles a quem o sistema já abandonou, trair nossos filhos, seus filhos depois deles, que teriam que pagar o preço. É por isso que a reforma previdenciária será realizada ", acrescentou.

Vœux 2020 aux Français. https://t.co/NkKKPTvJ6A Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 31, 2019

Greve continua

A crise em relação a reforma da Previdência paralisa os transportes na França parada desde 5 de dezembro. Sem aceitar o pedido do governo por uma trégua de final do ano, as manifestações e a greve do transporte público e da rede ferroviária continuaram durante o Ano-Novo.

Há ainda um chamado de greve geral para o dia 9 de janeiro, que foi lembrado pelo deputado oposicionista Alexis Corbiere, em uma entrevista à BFMTV logo após o discurso presidencial.

“A determinação dos grevistas é mais forte do que a posição que vimos do presidente nesse discurso", disse o deputado da França Insubmissa. “Nunca vimos uma greve tão longa e ele [Macron] não quer ouvir as ruas. Há uma inquietude, uma raiva. A greve vai se generalizar no dia 9 de janeiro, as pessoas não aguentam mais esse tipo de posição [do presidente].

No primeiro dia de 2020, a rede ferroviária francesa deve continuar afetada pelas paralisações. A empresa de trens SNCF revê que apenas um a cada três viagens de trem de alta velocidade deve ser realizada, quatro em cada dez viagens de trens regionais será mantida. A empresa anunciou nesta terça que um terço dos maquinistas seguem em greve --mas, ao todo, apenas 7,7% dos funcionários estão paralisados.

Em Paris, a festa de réveillon de 2020 será a primeira em anos sem serviço de metrô gratuito e 24 horas. Apenas as duas linhas automatizadas funcionam durante a madrugada, parando às 2h15. Na quarta-feira, oito linhas de metrô continuarão completamente fechadas na capital francesa.

Apesar das perturbações no cotidiano causadas pela greve, 51% dos franceses apoiam o movimento contra a reforma da Previdência.

Para pressionar ainda mais o governo durante a próxima rodada de negociações, a federação sindical de química CGT chamou o bloqueio de todas as refinarias e terminais de petróleo ao longo de 96 horas, de 7 a 10 de janeiro.