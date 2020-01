França agora tem indenização por agrotóxicos e acaba com cotonetes plásticos

Como em todos os anos, uma série de mudanças na legislação francesa entrou em vigor neste 1º de janeiro e, desta vez, é a transição ecológica que registra avanços consideráveis no país. Aumenta a lista de proibições de objetos poluentes, como os cotonetes, pratos e talheres de plástico.

O fim dos cotonetes estava previsto desde 2018, em uma lei que prevê um programa para acabar com os plásticos descartáveis até 2040 no país, em troca de substitutos reutilizáveis. Um período de seis meses para a venda dos estoques passou a valer neste dia 1º e, depois, apenas cotonetes feitos de materiais recicláveis, como bambu, poderão ser comercializados.

A mesma regra passa a valer para copos, pratos, talheres e outros objetos destinados às refeições. Os modelos plásticos deverão ser trocados por alternativas em papelão ou madeira, entre outras opções. Os canudos ficaram de fora por enquanto, à espera da entrada em vigor de uma diretiva europeia sobre a questão, que valerá em toda a União Europeia a partir de 2021.

Nessa perspectiva, diversas redes de alimentação já se anteciparam para banir o plástico, já que uma imagem “verde” está em alta junto à clientela nos últimos anos. A única exceção da nova lei francesa é para plásticos vendidos como embalagens para alimentos.

“Infelizmente, se você compra um café para levar e o recebe em um copo plástico, isso continua sendo autorizado por causa dessa brecha”, lamenta Flore Berlingen, porta-voz da organização Zero Waste France. “Mas a lei é um sinal forte no sentido de que os plásticos descartáveis devem acabar, e também por valorizar novos produtos que utilizam materiais naturais”, pondera. Nas cantinas escolares, não poderão mais ser vendidas bebidas em garrafas plásticas.

Proteção contra agrotóxicos

Outra medida que entra em vigor visa a proteger os franceses dos agrotóxicos. A partir de agora, os agricultores não poderão mais dispersar produtos químicos nas lavouras a uma distância inferior a 20 metros de moradias, no caso dos agrotóxicos mais agressivos, e entre 5 e 10 metros, quando se tratam de opções menos nocivas à saúde.

O decreto, porém, foi considerado insuficiente por organizações ambientais: elas afirmam que, para ser eficaz, a aplicação deveria ser autorizada a pelo menos 100 metros de distância das casas. Enquanto isso, a tendência nas grandes cidades é abolir o uso de agrotóxicos na área urbana, a exemplo de Paris, que adotou a medida em 2019.

Também será criado neste ano um fundo francês para a indenização de vítimas de agrotóxicos, com o objetivo de facilitar o pagamento de uma compensação financeira pelos danos causados pelos produtos agrícolas. Crianças expostas aos agrotóxicos durante a gravidez também serão contempladas, assim como produtores rurais que se aposentaram até 2002.

Imposto no transporte aéreo

Passa a valer ainda um novo imposto sobre as emissões de gases de efeito estufa pelo setor de transporte aéreo, o mais poluente. O valor vai de € 1,5 a €18 por passagem de avião, de acordo com o trajeto e a classe a bordo. A medida atinge todas as companhias que atuam na França, inclusive as de fora da Europa.

O governo francês espera recolher € 180 milhões ao ano com essa taxa, que será destinada ao financiamento de obras de mobilidade.