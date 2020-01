França: solteiros falam sobre perguntas indiscretas nas festas de fim de ano

O jornal francês Aujourd'hui en France deste 1° de janeiro traz uma reportagem sobre a pressão que sentem os solteiros nas festas de fim de ano.

Segundo um estudo realizado pelo instituto Opinion Way, que ouviu 1015 entrevistados, no Natal e no Ano Novo 45% das pessoas sem parceiros afirmam ser alvo de perguntas indiscretas sobre sua vida amorosa.

Para o sociólogo Ronan Chastelier, ouvido pelo Aujourd'hui en France, apesar da evolução do feminismo e da aparente modernidade, o modelo social considerado "normal" ainda está calcado no casal, de preferência com filhos. A psicóloga Ariane Calvo tem a mesma opinião. De acordo com ela, as mulheres sozinhas são alvos de comentários ainda mais maldosos. "Para a maior parte das pessoas, ser feliz e solteiro não é possível", diz.

Os adolescentes, que por natureza têm ainda mais dificuldade de falar de sua vida pessoal, também costumam ser bombardeados com esse tipo de questão, explica a especialista. "Os pais gostam de projetar seus filhos em uma vida de casal, reviver sua própria juventude, seus primeiros amores, e por isso tentam descobrir alguns segredos entre uma garfada de peru e um gole de champagne", diz o sociólogo.

Tiradas bem-humoradas

Para a psicóloga francesa, esse interrogatório pode dar às pessoas a impressão de que elas não estão à altura do que é esperado delas. Por essa razão, muitas pessoas preferem literalmente fugir nessa época e viajar para escapar da ceia de Natal e Ano Novo. O jornal francês também dá dicas de como "contra-atacar": uma delas é ter muita paciência e bom humor.

Carla, uma das entrevistadas, ao ser questionada sobre seus planos de maternidade, respondeu que havia congelado seus óvulos. As perguntas, lembra, sempre são feitas por tios ou tias distantes, e raramente por familiares próximos. Uma amiga dela, que também foi alvo da mesma indiscrição, respondeu que já havia encomendado o bebê, que chegaria 14 dias depois do envio do comprovante de venda.