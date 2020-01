França/Greve

Esquerda francesa se une em mobilização contra reforma da Previdência

Jean-Luc Mélenchon, líder da esquerda radical (no centro da imagem), é um dos signatários do texto em apoio ao movimento que contesta a reforma da Previdência na França. REUTERS/Benoit Tessier

Texto por: Silvano Mendes

Os principais nomes da esquerda francesa se uniram nesse domingo (5) em apoio à mobilização contra o projeto de reforma da Previdência. Os representantes dos principais partidos deixaram suas diferenças de lado e assinaram uma tribuna conjunta que coincide com a entrada do movimento em seu segundo mês. Boa parte do transporte público do país está perturbado desde 5 de dezembro.