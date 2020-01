França: greve contra a Reforma da Previdência entra em semana decisiva

"A batalha final" é a manchete de capa de Libération desta segunda-feira (6). O jornal progressista explica que após 33 dias de mobilização, governo e sindicatos mantêm sua determinação. As negociações recomeçam nesta terça-feira (7).

Publicidade Leia mais

Os grevistas mostram um certo desgaste, mas apostam na ampliação do movimento. Dois novos dias de mobilização nacional estão marcados para quinta-feira (9) e sábado (11). Nesta terça-feira, em uma nova rodada de negociações, o governo poderá ceder em relação à proposta que prevê o aumento da idade da aposentadoria, de 62 para 64 anos, que poderá ser obrigatória para ter direito à pensão integral. Este é um dos principais pontos contestado pelos sindicatos, destaca o Libération.

A imprensa francesa desta segunda-feira (06) destaca em peso que a semana que começa será decisiva para a greve contra a reforma da Previdência. Fotomontagem RFI

A busca de um compromisso que permita o fim da greve também é destaque na capa dos jornais Le Figaro e Le Parisien. O governo não abre mão do aumento da idade da aposentadoria, necessário para estabilizar as contas da Previdência. Como fazer concessões sem ceder, afirmando que não haverá perdedores nas negociações? Esse é o desafio do Executivo, ressaltam os jornais.

O presidente da Assembleia Nacional, Richard Ferrand um dos políticos mais próximos do presidente Emmanuel Macron, propõe impor apenas temporariamente a diminuição do benefício para quem decidir se aposentar antes dos 64 anos. De acordo com o Le Figaro, o presidente da República recebeu o primeiro-ministro, Edouard Philippe, que lidera as negociações com os sindicatos, na última sexta-feira (3). Macron exige do governo um compromisso rápido para acabar com a greve antes do início do debate do projeto de lei sobre a reforma da Previdência, que começa em 24 de janeiro.

Les Echos destaca as “pistas” para tentar acabar com o bloqueio. Além de pequenos recuos na proposta de idade para se aposentar, as negociações desta terça-feira se concentram nas profissões consideradas insalubres, que poderiam ter maiores garantias, e nos trabalhadores em fim de carreira. O governo queria instaurar um regime universal de aposentadoria, mas, desde o início da greve, em cinco de dezembro, já fez várias concessões – que modificam profundamente a proposta original, mantendo em vigor alguns regimes especiais de aposentadoria.

Entre as categorias que já obtiveram total ou parcialmente suas reivindicações atendidas, estão os metroviários, ferroviários, policiais, professores, trabalhadores da aviação civil, independentes e os bailarinos da Ópera de Paris. No entanto, não foi possível chegar ao fim da mobilização.

Prejuízos

O jornal econômico faz o balanço do custo da greve até agora. A paralisação, principalmente no setor dos transportes, causou prejuízos de € 100 milhões (cerca de R$ 455 milhões) à RATP, a empresa do metrô parisiense, e de € 700 milhões (cerca de R$ 2,8 bilhões) à SNCF, a rede ferroviária francesa. A paralisação provocou 30% de queda no lucro das lojas e restaurantes da região parisiense.

Enquanto um acordo não vem, a paralisação continua. Nesta segunda-feira, o tráfego ferroviário melhorou significativamente como 80% dos trens de alta velocidade nacionais e internacionais, 66% dos regionais e 50% dos suburbanos em circulação. No metrô de Paris a situação ainda é caótica, apenas as duas linhas automáticas funcionam normalmente. As outras 14 linhas funcionam parcialmente e apenas nos horários de pico.