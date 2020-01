França/ imigração

Criança é encontrada morta no trem de aterrissagem de avião da Air France

Os compartimentos dos trens de aterrissagem não são aquecidos nem pressurizados. Reuters

Texto por: RFI

O corpo de um passageiro clandestino foi encontrado nesta terça-feira (7) no trem de aterrissagem de um avião da Air France que pousou em Paris, proveniente de Abidjan, na Costa do Marfim. Fontes próximas da investigação citadas pela agência AFP dizem que a vítima é um menino de cerca de 10 anos. As investigações devem esclarecer se o garoto morreu de asfixia ou de hipotermia.