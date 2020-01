Morte de homem de 42 anos após abordagem reabre debate sobre violência policial na França

O ministro do Interior francês, Christophe Castaner, que definiu como "sérias" as acusações de violência policial.

A morte de Cédric Chouviat, entregador que morreu em Paris após uma abordagem policial, é uma "terrível tragédia" para sua família, mas também para os quatro policiais envolvidos em sua prisão, disse o advogado Thibault de Montbrial nesta quarta-feira (8), em entrevista coletiva.

"Esses quatro funcionários, três homens e uma mulher do Departamento de Segurança Pública da Aglomeração de Paris, estão "muito machucados, muito marcados por essa morte”, disse Thibault de Montbrial na entrevista.

Cédric Chouviat, 42 anos e pai de cinco filhos, morreu no domingo (5), no hospital, quase 48 horas depois de sofrer um ataque cardíaco durante uma abordagem tensa perto da Torre Eiffel, durante a qual a polícia o atacou no chão, com capacete na cabeça, após ele ter resistido à prisão por estar dirigindo e falando no celular e ter supostamente insultado os policiais.

Em uma coletiva de imprensa na manhã de terça-feira (7), os advogados da família denunciaram um "erro policial" e divulgaram vídeos coletados após um pedido de testemunho.

Asfixia a fratura

De acordo com os primeiros elementos da autópsia, ele foi vítima de asfixia "com laringe fraturada". O Ministério Público de Paris abriu uma investigação judicial por "homicídio culposo". Os especialistas também observam "uma condição cardiovascular prévia" neste pai de 42 anos.

O ministro do Interior, Chistophe Castaner, reconhece que os parentes da vítima "levantam questões legítimas", enquanto advogados da família denunciam um erro policial.

Outras investigações forenses estão planejadas, disse o promotor Rémy Heitz, a fim de esclarecer essa prisão, que ocorreu na sexta-feira (3) perto da Torre Eiffel.

Nesta quarta-feira, o ministro do Interior, que denunciou o caso como "sério", voltou a dirigir seus "pensamentos" aos parentes da vítima e a pedir “toda a transparência possível na investigação”.



Enquanto isso, a polícia se defende, alegando que a vítima teria resistido à prisão e teria agido de maneira agressiva com os policias.

"Gesto desdenhoso"

"Não me parece que a proporcionalidade dos gestos que a polícia possa usar para alguém que resista tenha sido excedida", acredita De Montbrial, que insiste na "agressividade" de a vítima.

Segundo o advogado, a polícia pediu que Chouviat guardasse o telefone, que ele tinha na mão enquanto dirigia. Este último "fez um gesto desdenhoso", o que levaria a polícia a controlá-lo.

"Chouviat adotou imediatamente uma atitude de provocação verbal e física, gritando ‘violência policial’ cada vez que o policial o colocava a distâncias seguras", diz o advogado.

Após a verificação policial, que durou cerca de dez minutos, os funcionários voltaram para o carro. Mas Cédric Chouviat "voltou a entrar em contato" e cometeu "outro desacato", levando à sua prisão.

"A polícia não conseguiu controlá-lo, houve um tumulto, o que levou à queda do grupo na pista", disse.

"Chouviat resistiu à prisão, isso se configura rebelião", garante o advogado, dizendo que confia em um vídeo filmado com seu telefone por um dos quatro policiais, atualmente nas mãos de investigadores.

"Essa tragédia não teria acontecido se Chouviat tivesse guardado o telefone e se ele não tivesse resistido violentamente à prisão”, conclui o advogado.