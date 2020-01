Exemplo de tolerância: pai de terrorista e pai de vítima do Bataclan lançam livro juntos

Georges Salines e Azdyne Amimour, autores do livro "Il nous reste les mots" ("Nos restam as palavras").

"Nos restam as palavras". Esse é o título do livro lançado nesta quinta-feira (9) por Georges Salines - que perdeu a filha no atentado do Bataclan - e Azdyne Amimour - pai de um dos três terroristas responsáveis pelo trágico ataque que deixou 138 mortos em 13 de novembro de 2015 em Paris. A obra conta os encontros e os diálogos entre os dois homens, que se conheceram há três anos.

Em comum entre os dois pais, filhos que tinham a mesma idade no momento da morte - 28 anos - e o luto em dois lados opostos de uma fatídica noite. Lola Salines assistia ao show do grupo americano Eagles of Death Metal em 13 de novembro de 2015, no Bataclan. Samy Amimour é um dos jihadistas que invadiu essa sala de espectáculos e participou do ataque suicida detonando o colete-bomba que portava.

Dois anos após o massacre, Georges Salines e Azdyne Amimour se encontraram pela primeira vez em um café na Praça da Bastilha, no centro de Paris - um momento inicialmente inconcebível para ambos. O convite partiu do pai do terrorista, que ouviu como resposta uma simples pergunta: "Por quê?".

"Porque também me sinto uma vítima em relação à perda do meu filho", afirmou Azdyne Amimour. A resposta não surpreendeu o pai de Lola, que, após o atentado de 13 de novembro de 2015, já havia publicado um livro onde escreve que as famílias dos jihadistas também são vítimas.

"Sabia disso porque encontrei mães que perderam seus filhos na Síria e pude sentir o sofrimento delas. Na verdade, penso que os terroristas, que são completamente culpados e não os perdoo, também são vítimas de sua própria loucura. Eles perderam suas vidas perseguindo uma ilusão", afirma.

O primeiro encontro

Azdyne Amimour não esconde a apreensão que sentiu antes do primeiro encontro com Georges Salines, figura que se tornou célebre já nas primeiras horas após o atentado devido à midiática e desesperada busca pela filha. Posteriormente, o francês se tornou uma das principais personalidades de luta pelos direitos das vítimas dos ataques, fundando a associação “13 de Novembro: Fraternidade e Verdade”. "Estava preocupado, não sabia como ele interpretaria meu convite. Mas, desde suas primeiras palavras, vi em seu rosto traços de seu caráter e isso me deixou mais tranquilo", explicou Azdyne Amimour à rádio FranceInfo.

Neste primeiro encontro, o pai do terrorista mostrou a foto do filho aos 12 anos. "Observei o rosto desse menino fofo, em quem temos vontade de dar um beijo. Tentei não ser capaz de reduzir essa vida a seu ato final. Ninguém pode ser reduzido ao que fez de pior em sua vida. Saí deste encontro completamente abalado", confessa o pai de Lola.

O livro mostra como o diálogo e a tolerância são estabelecidos entre os dois homens, após a série de encontros que têm objetivos diferentes. Georges Salines quer compreender como jovens nascidos e criados em solo francês podem cometer esse tipo de crime contra seus próprios conterrâneos. Já para Azdyne Amimour a meta é aliviar um sentimento de culpa em um pai assombrado pela ideia de ter criado um filho terrorista.

"Pensei que afastá-lo de todo o mal ao qual fui submetido durante minha vida já era 90% do sucesso da criação do meu filho. Mas percebi que há coisas que estão além do nosso alcance", reconhece o pai do jihadista.

A decisão de publicar as conversas também é um ato político, afirma Georges Salines. "Se o pai de uma vítima pode falar com o pai de um terrorista, eu devo poder conversar com meu vizinho muçulmano. Essa ação e essa capacidade de ver o outro como um ser humano faz parte da promoção da resiliência. Aqueles que se dobram a um ato de vingança erram", conclui o pai de Lola.