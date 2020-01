Imprensa francesa destaca "show" em coletiva de Carlos Ghosn, que diz não estar "acima de lei"

Os jornais destacam a primeira aparição pública de Ghosn desde que ele fugiu do Japão. Nesta quarta-feira (8), o ex- CEO da Renault-Nissan deu sua versão das acusações de fraude que levaram à sua detenção e fuga cinematográfica.

A coletiva aconteceu em uma sala no primeiro andar de uma casa em Ashrafieh, no Líbano, onde Ghosn chegou, clandestinamente, no dia 29 de dezembro. Em árabe, ele se disse "orgulhoso" de ser libanês, o que emocionou os jornalistas locais presentes, observa o jornal Libération. Para participar da coletiva, era necessário passar um pórtico de segurança e uma revista.

Acompanhado de seu advogado e sua mulher, Carole, ele detalhou suas condições de detenção, dizendo que foi interrogado oito horas por dia, mesmo à noite. "Tinha direito a 30 minutos de passeio por dia e duas duchas por semana", declarou. Ele esclareceu que não iria revelar detalhes de sua fuga do Japão. "Estou aqui para dizer porque fugi do Japão, não como deixei o país", declarou. O ex-CEO da Renault-Nissan também disse que "não está acima da lei", como destacou o site da rádio francesa France Info. Um de seus objetivos é mostrar que "não é o ditador frio e ávido" descrito pela imprensa japonesa.

Justiça medieval

O jornal Le Figaro destaca uma entrevista do advogado de Ghosn, Jean-Yves Le Borgne, concedida na manhã desta quinta-feira (9) à RFI. Segundo ele, o Japão é um país moderno e democrático, mas que tem uma Justiça medieval. Para ele, nas duas horas e meia de duração da coletiva, Ghosn conseguiu demonstrar que não era culpado de nenhuma das acusações feitas pelos magistrados japoneses.

O ex-CEO é alvo de duas acusações por quebra de confiança agravada e duas por sonegação, incluindo referente aos valores que ele deveria receber após sua aposentadoria, estimados pela Justiça em 9,23 bilhões de ienes (€ 74 milhões), de 2010 a 2018.

O advogado dele diz que seu cliente foi convicente. "É um homem que exprime uma sinceridade legítima e tem necessidade de provar sua inocência. Uma hora esse sentimento iria explodir", diz. Ele também afirmou que os documentos divulgados na coletiva desta quarta-feira, que mostram o envolvimento da Nissan com os procuradores japoneses, serão transmitidos à imprensa.

Guerra de influências

O Journal du Dimanche destaca outras declarações do ex-CEO. Ghosn disse, por exemplo, que existe uma guerra de influências interna entre a Renault, a Nissan e a Mitsubishi, e que isso provocou sua derrocada. Sua prisão, afirma, beneficiou a aliança formada pelos gigantes do automobilismo japonês e francês. "A valorização das ações da Nissan desde a minha prisão caíram mais de US$ 10 bilhões. Eles perderam mais de US$ 40 milhões por dia no período", disse.